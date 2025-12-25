پخش زنده
مرحله نهایی طرح شهر دوستدار سالمند در ارومیه بعنوان دومین شهر دوستدار سالمند کشور رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛در همین راستا، جلسه هماهنگی مرحله نهایی این طرح با حضور مدیرکل بهزیستی آذربایجانغربی، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجانغربی، مجری طرح شهر دوستدار سالمند ارومیه و مشاور امور بانوان شهردار ارومیه و مسئول دبیرخانه شهر دوستدار سالمند شهر ارومیه برگزار شد.
احمد شاهیوندی نماینده صندوق ملل متحد و هیات علمی دانشکده هنر اصفهان و بعنوان مجری طرح شهر دوستدار سالمند ارومیه با بیان اینکه شهر ارومیه به عنوان پایلوت اجرای شهر دوستدار سالمند انتخاب شده است، اظهار کرد: ارزیابی اماکن و زیرساختهای شهر، برنامه ریزی، اجرا و ارزش گذاری و نظارت بر پروژهها دارای چهار مرحله بوده و در شهرهای دوستدار سالمند باید اجرا شود.
وی با بیان اینکه سند راهبردی تهیه شده و به تمام سازمانهای عضو ابلاغ خواهد شد، عنوان کرد: این طرح تمام موضوعاتی که سالمندان با آن مواجه و درگیر هستند از جمله محیطی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشت و درمان، اوقات فراغت را در بر میگیرد.
شاهیوند با اشاره به ابعاد این طرح بیان کرد: این طرح همه ابعاد زندگی برای گروههای کم توان را دنبال میکند.
مجری طرح شهر دوستدار سالمند با اشاره به اینکه تامین زیرساختها جهت مناسب سازی برای شهر دوستدار سالمند لازم است و همکاری و هماهنگی بین سازمانهای مختلف شهری مورد تاکید است.
وی با بیان اینکه تعریف ردیف بودجه مشخص برای تحقق پروژههای دوستدار شهر از الزامات اجرایی آن است اضافه کرد: این طرح یکی از مهمترین طرحهایی است که میخواهد به شیوه بومی سازی شده، محیط پویا و مناسبی برای سالمندان فراهم کند.