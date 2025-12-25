به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس این اطلاعیه، ثبت سفارشات فصل زمستان برای دانه‌های روغنی و کنجاله سویا در حال انجام و اعتبار این ثبت سفارش ۳ ماهه تعیین شده است.

تولید روغن خوراکی در کشور بیشتر از ۹۰ درصد وابستگی ارزی دارد و بخش اعظمی از دانه‌های روغنی از جمله سویا، ذرت، آفتابگردان و روغن خام، وارداتی است.

همچنین در تأمین نهاده‌های دامی بخش زیادی از این خوراک وارداتی است که از آن جمله می‌توان به کنجاله سویا اشاره کرد.