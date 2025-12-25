رئیس جمهور، سالروز میلاد حضرت عیسی بن مریم را به پاپ لئوی چهاردهم، رهبر کاتولیک‌های جهان، تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان در پیامی، ضمن تبریک سالروز میلاد حضرت عیسی بن مریم به پاپ لئوی چهاردهم، رهبر کاتولیک‌های جهان، تصریح کرد: در عصر حاضر که جنایات ابرقدرت‌ها به واسطه قدرت نامحدود آن‌ها، جامعه جهانی را به سوی جنگ و تباهی سوق می‌دهد، حل مسائل بشری، نیازمند خرد جمعی، نگاهی نو، تفکر و تأمل است. بنابر این، با اقدامات مؤثر دولتمردان و اندیشمندان غیر وابسته به مداخله‌گران عرصه نفوذ و ثروت، می‌توان مسیری جدید در جهت تحقق صلح، امنیت و آزادی برای همه ملت‌های ستمدیده و مظلوم یافت.

متن پیام رئیس جمهور به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

عالیجناب؛ پاپ لئوی چهاردهم

رهبر محترم کاتولیک‌های جهان؛

فرارسیدن میلاد فرخنده حضرت عیسی بن مریم و آغاز سال نو میلادی ۲۰۲۶ را به جناب‌ عالی صمیمانه تبریک می‌گویم.

میلاد حضرت عیسی مسیح، علیه‌السلام، یادآور خصایص معنوی ایشان از جمله آزادگی، ظلم‌ستیزی و مهرورزی است که در قرآن کریم نیز مورد ستایش قرار گرفته است. امیدوارم با تأسی به فرامین الهی و آموزه‌های گران‌سنگ انبیاء، شاهد تحقق عدالت، صلح و آزادی در سراسر گیتی باشیم.

در عصر حاضر که جنایات ابرقدرت‌ها به واسطه قدرت نامحدود آن‌ها، جامعه جهانی را به سوی جنگ و تباهی سوق می‌دهد، حل مسائل بشری، نیازمند خرد جمعی، نگاهی نو، تفکر و تامل است. بنابر این، با اقدامات مؤثر دولتمردان و اندیشمندان غیر وابسته به مداخله‌گران عرصه نفوذ و ثروت، می‌توان مسیری جدید در جهت تحقق صلح، امنیت و آزادی برای همه ملت‌های ستمدیده و مظلوم یافت.

از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن‌ جناب، سعادت پیروان حضرت مسیح علیه‌السلام و برقراری صلح و آرامش در سراسر جهان را مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران