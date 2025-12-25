به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو گفت: رنگ طبیعی قرمز (E ۱۲۰) که از پوست نوعی حشرات تهیه می‌شود، پس از بررسی‌های فقهی و بهداشتی، برای مصرف در محصولات غذایی مورد تأیید قرار گرفت.

دکتر حسین رستگار افزود: موضوع استفاده از E۱۲۰ در فضای مجازی در خصوص برخی فرآورده‌های غذایی بویژه اسنک‌ها مطرح و برخی نگرانی‌ها را ایجاد کرد؛ بررسی‌های دقیق علمی و فقهی انجام شد تا منشأ رنگ و فرآیند تولید آن با معیار‌های بهداشتی و اصول شرعی مطابقت داشته باشد.

رستگار ابراز داشت: با این تاییدیه، استفاده از رنگ طبیعی قرمز در محصولات غذایی، از جمله برخی خوراکی‌های صنعتی محبوب بین کودکان، برای مصرف‌کنندگان بلامانع است.

سازمان غذا و دارو نیز اعلام کرد: کارشناسان مرکز ملی تحقیقات حلال فرآیند تولید و تامین این رنگ طبیعی را رصد می‌کنند تا هم‌زمان با رعایت شرایط بهداشتی، اصول شرعی نیز رعایت شود.

رستگار از مردم خواست هنگام خرید محصولات صنعتی، به برچسب مواد تشکیل‌دهنده توجه کنند و موارد مشکوک را اطلاع دهند.