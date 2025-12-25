به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،مرتضی محمدزاده در چهل‌ویکمین نشست هم‌اندیشی مدیران سازمان پزشکی قانونی کشور که در تبریز برگزار شد اظهار داشت:چنین همایش‌ها و نشست‌هایی همواره به کشف حقیقت و استقرار عدالت به‌ عنوان آرمانی ارزشمند که در اولویت خواسته‌های بشریت است کمک می‌کند. به تبع پیشرفت‌های فن‌آوری و ارتباطات جرم و جنایت نیز پیچیده شده است و این مسئولیت پزشکی قانونی را حساس‌تر و خطیرتر کرده است.

وی با بیان اینکه تبریز به نوعی مرجعیت حوزه‌های متعدد در شمال‌غرب را بر عهده دارد گفت:تبریز می‌تواند در ماموریت‌های پزشکی قانونی این مرجعیت را برای شمال‌غرب کشور در آزمایشگاه‌ها و تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی ایفا کند همان‌طوری که در حوزه سلامت چنین مسئولیتی دارد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به پدیده‌های اجتماعی ایران و استان آذربایجان‌شرقی گفت:ما با پدیده‌های اجتماعی خاصی مواجهیم که اغلب از آن با عنوان آسیب‌های اجتماعی یاد می‌شود و مدیریت این پدیده‌ها نیازمند همفکری مدیران و در دسترس بودن داده‌ها و اطلاعات شفاف و واقعی از مسائل است که امیدواریم پزشکی قانونی در تدوین و ارائه این اطلاعات به دستگاه‌های ذیربط و مسئول گام‌های مثبت بیشتری بردارد.