از افزایش دوربین های نظارتی تا نصب دستگاه پایش در اداره کل راهداری
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: دوربینهای نظارتی استان به ۳۵۰ دستگاه اقزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، شاهرخ کناری مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری در جلسه پایش تصویری یاسوج با اشاره به جایگاه استان در شاخصهای امنیتی، اظهار کرد: از ۲۳ موردی که جرمانگاری شده ۲۱ جرم در استان کاهشی بوده است.
کناری با بیان اینکه در برخی جرایم تا ۸۴ درصد کاهش داشتیم و در هشت ماهه امسال جز سه استان برتر در شاخصهای امنیتی هستیم، افزود: پایش تصویری در کاهش جرایم تأثیرگذار است و با مجهز کردن محورهای برون شهری و درون شهری میتوانیم استان برتر در شاخصههای امنیتی باشیم.
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: طبق آمار پلیس راه استان ۲۸ مورد تصادف فوتی از ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح به دلیل عدم نظارت پلیس و نبود دوربین پایش تصویری رخ داده است.
وی بیان کرد: ۳۰ دوربین پایش تصویری محورهای برون شهری تا یک ماه آینده به ۱۰۰ دوربین افزایش مییابد.
کناری ادامه داد: همچنین برای اولین بار دستگاه مانیتورینگ در اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان برای رصد ۱۰۰ دوربین نصب میشود.
وی با اشاره به وضعیت محورهای درون شهری استان هم گفت: در حال حاضر ۸۰ دوربین کنترل ترافیک در سطح استان وجود دارد که تا پایان سال جاری با همکاری شهرداری، فناوری، مخابرات ۲۵۰ دوربین در محورهای درون شهری استان نصب میشود.