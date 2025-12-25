مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: دوربین‌های نظارتی استان به ۳۵۰ دستگاه اقزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، شاهرخ کناری مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری در جلسه پایش تصویری یاسوج با اشاره به جایگاه استان در شاخص‌های امنیتی، اظهار کرد: از ۲۳ موردی که جرم‌انگاری شده ۲۱ جرم در استان کاهشی بوده است.

کناری با بیان اینکه در برخی جرایم تا ۸۴ درصد کاهش داشتیم و در هشت ماهه امسال جز سه استان برتر در شاخص‌های امنیتی هستیم، افزود: پایش تصویری در کاهش جرایم تأثیرگذار است و با مجهز کردن محور‌های برون شهری و درون شهری می‌توانیم استان برتر در شاخصه‌های امنیتی باشیم.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: طبق آمار پلیس راه استان ۲۸ مورد تصادف فوتی از ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح به دلیل عدم نظارت پلیس و نبود دوربین پایش تصویری رخ داده است.

وی بیان کرد: ۳۰ دوربین پایش تصویری محور‌های برون شهری تا یک ماه آینده به ۱۰۰ دوربین افزایش می‌یابد.

کناری ادامه داد: همچنین برای اولین بار دستگاه مانیتورینگ در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان برای رصد ۱۰۰ دوربین نصب می‌شود.