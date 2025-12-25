به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیم ا صهیونیست ها در حمله ای هوایی یک خودرو «ون» مخصوص حمل مسافر را در جاده حوش السید علی از توابع شهرستان هرمل هدف قرار دادند.

بر اثر حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک دستگاه خودرو در منطقه النصیریه در جنوب لبنان، دو نفر از شهروندان لبنانی به شهادت رسیدند.

گفته می شود این خودرو در صف انتظار برای سوار کردن مسافران بوده است، هرمل در شمال شرق لبنان واقع و با منطقه قصیر سوریه هم مرز است.

دیروز نیز یک پهپاد اسرائیلی خودرویی را در شهرک جناتا (از توابع شهرستان صور) در جنوب لبنان هدف قرار داد.

در همین حال پهپاد‌های صهیونیست‌ها دست کم در ۲۰ شهرک و روستا‌های مرزی مشاهده شدند. بامداد امروز نیز گشتی نظامیان صهیونیستی به محله الحارة التحتا در اطراف ساختمان شهرداری شهرک کفرکلا، نفوذ و یکی از ساختمان‌ها را با بمب گذاری منفجر کرد. همچنین در پی حملات با بمب‌های انفجاری که پهپاد‌های اسرائیلی بامداد امروز بر شهرک حولا انداختند، یک دستگاه ماشین آلات سنگین و چند خودرو در مرکز این شهرک آسیب دیدند.

توپخانه اشغالگران نیز چند نقطه در روستای مرزی لبونه در جنوب غرب لبنان را هدف قرار داد.