پخش زنده
امروز: -
صهیونیست ها در حمله ای هوایی یک خودرو «ون» مخصوص حمل مسافر را در جاده حوش السید علی از توابع شهرستان هرمل هدف قرار دادند.
در همین حال پهپادهای صهیونیستها دست کم در ۲۰ شهرک و روستاهای مرزی مشاهده شدند. بامداد امروز نیز گشتی نظامیان صهیونیستی به محله الحارة التحتا در اطراف ساختمان شهرداری شهرک کفرکلا، نفوذ و یکی از ساختمانها را با بمب گذاری منفجر کرد. همچنین در پی حملات با بمبهای انفجاری که پهپادهای اسرائیلی بامداد امروز بر شهرک حولا انداختند، یک دستگاه ماشین آلات سنگین و چند خودرو در مرکز این شهرک آسیب دیدند.
توپخانه اشغالگران نیز چند نقطه در روستای مرزی لبونه در جنوب غرب لبنان را هدف قرار داد.