نخستین شب جمعه از ماه رجب‌المرجب، میزبان سه‌هزار و دویست و شصت و هفتمین محفل نورانی انس با قرآن کریم در حرم حضرت عبدالعظیم (ع) خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این محفل قرآنی امشب، پنج‌شنبه ۴ دی‌ماه، در شبستان امام خمینی(ره) این آستان مقدس برپا می‌شود.

در این برنامه، قاریان ممتاز کشور، محمدحسن حسن‌زاده و مسعود وادی‌پور به تلاوت آیات کلام‌الله مجید خواهند پرداخت. همچنین محراب مهربانی، حافظ قرآن، به ارائه محفوظات خود می‌پردازد.

این محفل از ساعت ۲۰:۳۰ و با اجرای حامد رشیدالسادات آغاز خواهد شد و در انتهای برنامه، به قید قرعه جوایزی به شرکت‌کنندگان اهدا می‌شود.