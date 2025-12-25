پخش زنده
برترینهای مسابقات تیراندازی المپیاد دانشجویان مراکز آموزش عالی استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل ورزش و جوانان استان گفت: در بخش بانوان نسرین نوبخت از دانشگاه پیام نور، الهام اسکندری از دانشگاه علوم پزشکی و زهرا بیاتی از دانشگاه ملی مهارت مقامهای اول تا سوم را از آن خود کردند.
حسین زمانی افزود: امین حیدری و نادری از دانشگاه ملی مهارت و اکبر کاظمی از دانشگاه پیام نور در بخش آقایان انتخاب شدند.