به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل ورزش و جوانان استان گفت: در بخش بانوان نسرین نوبخت از دانشگاه پیام نور، الهام اسکندری از دانشگاه علوم پزشکی و زهرا بیاتی از دانشگاه ملی مهارت مقام‌های اول تا سوم را از آن خود کردند.

حسین زمانی افزود: امین حیدری و نادری از دانشگاه ملی مهارت و اکبر کاظمی از دانشگاه پیام نور در بخش آقایان انتخاب شدند.