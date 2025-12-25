پخش زنده
حضور مربی تیم ملی و دوورزشکار از هیات انجمنهای ورزشی استان زنجان در اردوی تیم ملی سپکتاکرا حضور دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ اردوی آمادگی تیم ملی سپکتاکرای جمهوری اسلامی ایران در راستای ارتقای سطح فنی ملیپوشان و آمادگی برای رویدادهای پیشرو، از تاریخ یکم تا ۵ دیماه ۱۴۰۴ به میزبانی استان گیلان و در شهر رشت درحال برگزاریست.
این اردو با حضور کادر فنی و بازیکنان منتخب کشور و با هدف ارزیابی توانمندیهای فنی، افزایش هماهنگی تیمی و اجرای برنامههای تمرینی تخصصی برگزار میشود. در این مرحله از اردو، آقای مهدی صحبتی بهعنوان مربی تیم ملی، هدایت تمرینات ملیپوشان را بر عهده دارد.
همچنین آقایان وحید ملکی و مرتضی مقدم، دو ورزشکار شایسته و توانمند از استان زنجان، بهعنوان بازیکن در این اردو حضور دارند که این امر نشاندهنده ظرفیت و جایگاه قابل توجه ورزش سپکتاکرا در این استان است.
گفتنی است برگزاری این اردو نقش مهمی در شناسایی و آمادهسازی نفرات برتر تیم ملی جهت حضور موفق در رقابتهای آتی خواهد داشت.