وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آغاز رقابت ۲۰۰ هزار مهندس در مقاطع کاردانی و کارشناسی آزمون نظام مهندسی گفت: این آزمون یکی از مواردی است که باید به توجه هر چه بیشتر مهندسان به کیفی‌تر کردن ساخت و سازها بیانجامد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرزانه صادق مالواجرد فرزانه صادق در سفر به استان اردبیل و بازدید از آزمون نظام مهندسی در دانشگاه آزاد اظهار کرد: این آزمون با آزمون‌های دیگر یک تفاوت اساسی دارد که فقط جنبه علمی و آموزشی ندارد، مهندسان پس از قبولی از آزمون هم وارد بازار کار و مسئولیت‌پذیری در حوزه ساختمان خواهند شد و هم در قبال جان و مال مردم و آنچه که در حوزه ساختمان طراحی، نظارت و اجرا می‌کنند باید مسئولیت‌پذیر باشند.

وی ادامه داد: علاوه بر این آزمون در حوزه معاونت ساختمان هم کار‌هایی در حوزه نظام مهندسی دنبال می‌شود، مقررات ملی ساختمان و رعایت آن و آموزشی که مهندسان باید قبل و بعد از آزمون به جهت اجرای پروژه‌ها ببینند.

وی با تاکید بر لزوم دقت مهندسان در نظارت بر اجرای کار‌ها در حوزه ساختمان، ساخت، نگهداری و بهره‌برداری اظهارامیدواری کرد با تلاش جوانان این سرزمین که قلبشان برای مملکت در حوزه‌های مختلف می‌تپد، در حوزه ساختمان هم افتخارآفرینی کنند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: امروز این افتخار را دارم با همکارانم در خدمت مردم شریف استان اردبیل باشیم، در سفر به اردبیل بازدید از پروژه‌های مختلف خواهیم داشت که آغاز آن بازدید از حوزه امتحانی نظام مهندسی اردبیل است.

صادق افزود: سهم مهندسان استان اردبیل در آزمون نظام مهندسی ۶ هزار و ۲۰۰ نفر است که یک هزار و ۲۰۰ نفر آنها بانوان هستند و این تعداد رقم امیدوارکننده‌ای است.

وزیر راه و شهرسازی صبح امروز با استقبال استاندار و سایر مسئولان استانی برای بازدید از طرح‌های عمرانی و زیربنایی وارد اردبیل شد، فرزانه صادق مالواجرد در این سفر از طرح‌های بزرگ راه‌آهن اردبیل – میانه، بزرگراه اردبیل- سرچم و نهضت ملی مسکن در شهرک شهید سلیمانی و خراسانی اردبیل بازدید خواهد کرد.