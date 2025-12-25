پخش زنده
امروز: -
بزرگترین واحد سردخانه و سورتینگ محصولات کشاورزی آذربایجانغربی در شهرستان اشنویه با حضور استاندار آذربایجانغربی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ بزرگترین واحد سردخانه و سورتینگ محصولات کشاورزی شهرستان اشنویه، صبح امروز چهارم دیماه با حضور استاندار آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان وجمعی از مسئولان استانی و محلی به بهرهبرداری رسید.
این طرح بهعنوان یکی از سرمایهگذاریهای بزرگ بخش خصوصی درحوزه کشاورزی آذربایجانغربی، با ظرفیت سورتینگ ۱۵ هزارتن و سردخانه ۱۲ هزار تن در زمینی به مساحت یک هکتار احداث شده است که میزان سرمایهگذاری انجامشده برای اجرای این پروژه بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان اعلام شده است.
بهرهبرداری از این واحد علاوه بر افزایش توان ذخیرهسازی و فرآوری محصولات کشاورزی منطقه، زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۳۰ نفر و غیرمستقیم برای ۱۵۰ نفر را فراهم میکند.
شهرستان اشنویه بهعنوان یکی از قطبهای کشاورزی آذربایجانغربی، ظرفیت بالایی در تولید محصولات باغی و کشاورزی دارد و افتتاح این واحد میتواند نقش مهمی در توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و تقویت سرمایهگذاری در این بخش ایفا کند.