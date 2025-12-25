بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به سازمان گمرک، فرصت مجدد و نهایی را برای ارسال اطلاعات صادرکنندگان از محل ورود موقتِ فاقد قبض محصول را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه ای به گمرک جمهوری اسلامی ایران، مهلت ارسال اطلاعات صادرکنندگان از محل ورود موقت فاقد قبض محصول که تا پیش از این، تا پایان ۳۰ آبان تعیین شده بود، را تا پایان ۲۰ دی ماه ۱۴۰۴ تمدید کرد.

بانک مرکزی تصریح کرده است که این اطلاعات تنها در یک مرحله دریافت می شود و پس از تاریخ مشخص شده، امکان ارسال مجدد وجود ندارد.