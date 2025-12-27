به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛سرهنگ حسین بدری با اشاره به تداوم طرح‌های پلیسی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جرائم اقتصادی گفت: طرح مبارزه با قاچاق کالای دخانی به مدت ۲۴ ساعت در سطح استان اجرا شد.

وی افزود: در این طرح بیش از ۲۶۸ هزار نخ سیگار خارجی کشف و ضبط شد که برابر نظر کارشناسان ارزش ریالی آن بیش از ۲۵ میلیارد ریال برآورد شد.

سرهنگ بدری با بیان اینکه رویکرد پلیس با اجرای این طرح در استان برخورد با قاچاق کالا و احتکار است، از شهروندان درخواست کرد، با ارائه گزارش از تخلفات قاچاق و جرائم اقتصادی از طریق شماره ۱۱۰ یا ۳۰۱۱۰ ما را در این مهم همیاری کنند.