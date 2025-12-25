آیت الله سبحانی:
مرحوم میلانی خدمات اجتماعی، علمی و سیاسی زیادی انجام داد
مرجع تقلید شیعه گفت: مرحوم آیت الله سیدمحمدهادی میلانی خدمات زیادی در عرصه اجتماعی، علمی و سیاسی انجام داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، آیتالله جعفر سبحانی در پیامی به کنگره پنجاهمین سال درگذشت آیت الله میلانی که امروز، پنجشنبه در مشهد در حال برگزاری است، افزود: آیت الله میلانی، فقیهی در میان اجتماع بود که درد و درمان را میشناخت.
وی تکریم شخصیتها چه در دوران حیات و چه بعد از رحلتشان را برای گرایش نسل حاضر بسیار سازنده خواند و تاکید کرد: نسل جوان با چشم خود میبیند که بعد از پنجاه سال از درگذشت شخصیتی مانند مرحوم میلانی، علما و دانشمندان دور هم گرد آمدند و درباره عظمت علمی و خدمات اجتماعی او سخن میگویند؛ از این نظر یک نوع جاذبه در نسل جوان به علم و علما پدید میآید.
این مرجع تقلید تاکید کرد: مرحوم میلانی نه تنها اهتمام خود را به حوزه علمیه مشهد اختصاص میداد، بلکه حوزههای علمیه را در شهرهای دیگر منطقه خراسان بنیان نهاد.
آیت الله سبحانی اظهار کرد: آن مرحوم علاوه بر تأسیس حوزههای علمیه نسبت به مؤسسات خیریه هم اهتمام میورزید.
وی افزود: مرحوم میلانی با اعتقاد به مسئولیت فقها در دوران غیبت، مواضع و مبارزات سیاسی خود را در چارچوب سیره ائمه و مراجع پیشین تعریف و دنبال میکرد و خود را ادامهدهنده این مسیر میدانست؛ مبارزات ایشان در برهههای مختلف، در این چارچوب قابل تحلیل است.
به گفته او، رحلت آیت الله میلانی، درگذشت یک فرد نبود؛ درگذشت شخصی بود که به تنهایی کار جمعی انجام میداد.
مرحوم میلانی، الگوی تراز حوزه علمیه
تولیت آستان قدس رضوی نیز گفت: ویژگیهای آیت الله میلانی میتواند الگوی موفق و ترازی برای حوزههای علمیه باشد.
حجت الاسلام والمسلمین احمد مروی افزود: بعد معنوی، اخلاص و تکلیف محوری مرحوم میلانی باعث شد که نجف و قم را رها کند و به مشهد آید و موجب تحول شگرف در حوزه علمیه این شهر شود.
وی ادامه داد: آیت الله میلانی نسبت به مسائل داخلی و جهان اسلام دغدغهمند بود و در خدمات اجتماعی و رسیدگی به محرومان نیز حضور فعال داشت.
کنگره پنجاهمین سال درگذشت آیت الله میلانی صبح امروز با پیام رهبر معظم انقلاب در تالار قدس حرم مطهر رضوی آغاز شد و عصر امروز نیز با برگزاری نشستهای تخصصی فقهی ادامه دارد.
آیت الله سید محمدهادی میلانی در سال ۱۲۷۴ در نجف متولد شد و در مردادماه ۱۳۵۴ درگذشت و در حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد.