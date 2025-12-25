تکریم بزرگان مشعل فروزان نسل امروز
آیتالله جعفر سبحانی در پیامی به همایش نکوداشت دکتر علی قائمی امیری گف: تکریم بزرگانی که عمر خود را در راه اعتلای جامعه سپری کردند مشعل فروزان برای نسل امروز خواهد بود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
آیتالله جعفر سبحانی در پیامی به همایش نکوداشت حکیم تربیت، «استاد دکتر علی قائمی امیری» گفت: سخن از استاد گرانمایه جناب آقای دکتر علی قائمی چهره شناخته شده در عرصه تعلیم و تربیت که آثار ارزشمند ایشان در پرورش مذهبی و اخلاقی کودکان و نوجوانان از ماندگارترین دستاوردهای تربیتی کشور به شمار میرود.
وی گفت: استادی فرهیخته که حضور موثرش در علم و عمل نسلهای بسیاری را از چشمههای معرفت اخلاق و تربیت سیراب کرده است و در مبارزه فکری و علمی با فرقههای انحرافی نیز اقدامات و فعالیتهای موثری از خود بر جای نهادهاند. برگزاری مراسم تجلیل و نکوداشت بزرگان در زمان حیاتشان اقدامی پسندیده و ارزشمند است و بر خود لازم میدانم از تمامی دستاندرکاران همایش تکریم این استاد ارجمند صمیمانه قدردانی و سپاسگزاری نمایم عزیزانی که با همت و تلاش خود زمینه پاسداشت یکی از پیشگامان عرصه تربیت را فراهم ساختند.
این مرجع تقلید اضافه کرد: امید است شاگردان پرورش یافته در محضر ایشان بتوانند در مسیر تربیت نسل جدید گامهای استوار موثر و ماندگاری بردارند و همه تلاشگران عرصه مقدس تعلیم و تربیت از درگاه خداوند بزرگ سلامتی عزت و توقی توفیقات روزافزون مسئلت دارم.
علی قائمی امیری متولد ۱۳۱۶ امیرکلای بابل، نماینده پیشین مردم بابلسر و بندپی در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، از چهرههای برجسته فرهنگی کشور بیش از ۳۰۰ جلد کتاب در حوزههای تربیتی، فرهنگی و اجتماعی تألیف کرده کا از جمله آثار شاخص وی میتوان به کتاب حدود آزادی و تربیت کتاب برگزیده سال ۱۳۸۱، کتاب در مکتب فاطمه، کتاب برگزیده سال۱۳۸۳ اشاره کرد.
علی قائمی دارای مدرک دکتری در جامعهشناسی مذهبی، از دانشگاه سوربن است