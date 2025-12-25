رئیس جمهور، سالروز میلاد حضرت عیسی بن مریم را به سران و مردم کشور‌هایی که این مناسبت و سال نو میلادی را جشن می‌گیرند، تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان در پیامی با تبریک سالروز میلاد حضرت عیسی بن مریم به سران و مردم کشور‌هایی که این مناسبت و سال نو میلادی را جشن می‌گیرند، تصریح کرد: آرمان دیرینه بشری، ایجاد صلح و گسترش اخلاق در همه جوامع بشری بوده که موجب سعادت و شکوفایی انسان است.

رئیس جمهور در این پیام، نوشت: همه صفحات روحانی و وحیانی خداوند در حضرت عیسی مسیح علیه‌السلام، متبلور بوده است و می‌توان از ایشان الگو گرفت.

آقای پزشکیان، ابراز امیدواری کرد که در سال پیش‌ رو با مساعی مشترک، اتکا بر اصل همزیستی مسالمت‌آمیز و به‌کارگیری عمل مبتنی بر عدالت، بتوانیم تا موجبات برقراری صلح و آرامش را در دنیای پرتلاطم کنونی، فراهم کنیم.