به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمدحسن باقری شکیب افزود: با توجه به آخرین خروجی مدل‌های پیشیابی، آسمان همدان تا روز شنبه آینده با وزش باد و پدیده مه همراه خواهد بود، اما از یکشنبه وزش باد به تدریج شدت می‌یابد، ضمن اینکه وزش خفیف بارش عمدتا در نیمه غربی استان را تا روز دوشنبه شاهد خواهیم بود.

او تأکید کرد: موج دوم بارش‌ها از سه شنبه آینده مناطق مختلف استان همدان را پوشش خواهد داد، ضمن اینکه دمای کمینه هوا طی هفته آینده سه درجه افزایش خواهد داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسی همدان کمینه و بیشینه ایستگاه فرودگاه همدان طی ۲۴ ساعت گذشته را منفی پنج و هفت درجه سانتیگراد عنوان کرد.