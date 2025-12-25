پخش زنده
۱۴ کمیته هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستای سمیرم تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار سمیرم گفت: تمامی کمیتهها موظفند با هماهنگی کامل، رعایت دقیق قوانین و ایجاد بستر مناسب برای حضور گسترده مردم، زمینه برگزاری انتخابات را فراهم کنند.
محمود مسلمزاده به اهمیت و جایگاه شوراها در نظام مردمسالاری و ضرورت برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف، قانونمند با مشارکت حداکثری مردم تأکید کرد و افزود: مشارکت حداکثری، صیانت از آرای مردم و بیطرفی کامل عوامل اجرایی از اولویتهای اصلی ستاد انتخابات شهرستان است.
وی بر تعامل مستمر کمیتهها، برنامهریزی دقیق، اطلاعرسانی بهموقع و جلب اعتماد عمومی بهعنوان ارکان اصلی انتخابات پیشرو تأکید کرد.