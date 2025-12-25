به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛نمایشگاهی از صنایع دستی و غذا‌های سنتی شهرستان کازرون با هدف معرفی هنر‌های بومی، حمایت از تولیدات محلی و تقویت هویت تاریخی این شهر در آرامگاه ناصر دیوان کازرونی برپا شده است.

در این نمایشگاه تولیدکنندگان آثار خود را در ۳۰ غرفه در زمینه‌های بافت، سفال، منسوجات سنتی و خوراکی در معرض دید عموم قرار داده‌اند.

نمایشگاه صنایع دستی و غذا‌های محلی کازرون تا پنجم دی ماه از ساعت ۹ صبح تا ۱۸ پذیرای علاقه‌مندان است.

شهرستان کازرون در جنوب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.