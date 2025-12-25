به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، محمدی معاون سیاسی و امنیتی استاندار در جلسه حاشیه نشینی گفت: یکی از دغدغه‌های جدی اجرای طرح جامع شهر یاسوج است که با اجرای آن بستر مناسبی برای طرح‌های توسعه شهری ایجاد می شود.

فتاح محمدی با انتقاد از واگذاری برخی زمینهای اطراف یاسوج به افراد و نبود امکان برای اجرای طرح های عام المنفعه و فضای سبز افزود: در گذشته زمین‌های منابع طبیعی اطراف شهر یاسوج به صورت بی‌رویه واگذار شده و در حال حاضر با کمبود زمین برای اجرای طرح‌ها مواجه هستیم.

وی از منابع طبیعی و بنیاد مسکن خواست زمین های اطراف شهر را که تحت مالکیتشان است را به افراد واگذار نکنند تا بتوانیم برای اجرای طرح های عام لامنفعه استفاده شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار گفت: با نظارت دفتر فنی و خوزه عمرانی استانداری هر چه سریعتر طرح جامع آماده و در جلسه بعدی با حضور استاندار بررسی می شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری گفت: زمین های منطقه های حاشیه شهر به مردم فروخته شده و هیچ جایی برای ایجاد زیرساخت‌های رفاهی باقی نمانده است.