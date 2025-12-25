کمبود زمین برای اجرای زیرساخت های رفاهی در مرکز استان
معاون سیاسی و امنیتی استاندار از واگذاری برخی زمینهای اطراف یاسوج به افراد و نبود امکان برای اجرای طرحهای عام المنفعه و فضای سبز انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، محمدی معاون سیاسی و امنیتی استاندار در جلسه حاشیه نشینی گفت: یکی از دغدغههای جدی اجرای طرح جامع شهر یاسوج است که با اجرای آن بستر مناسبی برای طرحهای توسعه شهری ایجاد می شود.فتاح محمدی با انتقاد از واگذاری برخی زمینهای اطراف یاسوج به افراد و نبود امکان برای اجرای طرح های عام المنفعه و فضای سبز افزود: در گذشته زمینهای منابع طبیعی اطراف شهر یاسوج به صورت بیرویه واگذار شده و در حال حاضر با کمبود زمین برای اجرای طرحها مواجه هستیم.وی از منابع طبیعی و بنیاد مسکن خواست زمین های اطراف شهر را که تحت مالکیتشان است را به افراد واگذار نکنند تا بتوانیم برای اجرای طرح های عام لامنفعه استفاده شود.معاون سیاسی و امنیتی استاندار گفت: با نظارت دفتر فنی و خوزه عمرانی استانداری هر چه سریعتر طرح جامع آماده و در جلسه بعدی با حضور استاندار بررسی می شود.معاون سیاسی امنیتی استانداری گفت: زمین های منطقه های حاشیه شهر به مردم فروخته شده و هیچ جایی برای ایجاد زیرساختهای رفاهی باقی نمانده است.
فتاح محمدی افزود: احداث مخازن آب آشامیدنی پارسال در برخی از مناطق حاشیه نشین شهر یاسوج آغاز شده اما زیرساخت های آب در این مناطق ضعیف است.
وی بیان کرد: دستگاههای اجرایی مانند راه و شهرسازی، منابع طبیعی و شهرداری یاسوج به هیچ عنوان اجازه واگذاری زمین ندهند تا میزان منابع ملی اندک در اختیار دولت، برای ایجاد زیرساختهای رفاهی هزینه شود.
معاون شهرداری ناحیه سه یاسوج هم گفت: احداث شبکه جمعآوری آبهای سطحی در مادوان سفلی در حال فعالیت عمرانی است.
عباس آروین تاکید کرد: به محض الحاق به شهر ایجاد فضای سبز آغاز شده اما برای تقویت زیرساختهای منطقه مادوان مانند فضای سبز کمبود زمین وجود دارد.
وی خواستار اختصاص زمین از منابع ملی برای توسعه زیرساختهای رفاهی مانند فضای سبز در این منطقه شد.
عملیاتی شدن طرح جامع شهر یاسوج نیاز نخست
مدیرکل دفتر فنی استانداری کهگیلویه و بویراحمد هم عملیاتی شدن طرح جامع شهری را نسخه رفع مشکلات محلات حاشیه شهر دانست.
سید حامد داربام تاکید کرد: مطالعات بخشهایی زیادی از طرح جامع شهر یاسوج انجام شده اما اجرایی شده آن نیازمند مساعدت مسئولان کشوری است.
وی با اشاره به سفر قریب الوقوع وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد: گره های کور توسعه زیرساخت های حاشیه شهر یاسوج باز شود.
جمعیت شهر یاسوج مرکز کهگیلویه و بویراحمد از مرز ۳۰۰ هزار نفر گذشت
جمعیت شهر یاسوج مرکز کهگیلویه و بویراحمد به علت مهاجرپذری در ۱۰ سال اخیر افزایش چشمگیری یافته به طوری که جمعیت آن طبق سرشماری سال ۹۵ حدود ۱۳۰ هزار نفر بود و بنا بر برخی آمارها هم اینک از مرز ۳۰۰ هزار نفر گذشته است.
نارضایتی مردم حاشیه شهر یاسوج از کمبود زیر ساخت ها
۹منطقه از سکونتگاههای اطراف شهر یاسوج اگرچه ۳۱ ماه پیش براساس مصوبه هیات وزیران به شهریاسوج ملحق شدهاند اما ساکنان این مناطق به شدت از کمبود زیرساختهای رفاهی در رنج هستند.
کارشناسان امور اجتماعی در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه طی سالهای اخیر اقدامهای پراکندهای برای کاهش آسیبهای این مناطق انجام گرفته میگویند: تدوین یک طرح مطالعاتی به عنوان نقشه راه مبتنی بر زیستبوم و نیازهای هر محله اساسیترین نیاز کاهش آسیبهای ناشی از حاشیهنشینی و بهبود شرایط زندگی مردم این مناطق است.
این صاحبنظران تاکید میکنند:توسعه زیرساخت های زندگی مانند فضاهای سبز، ورزشی و آموزشی اساسیترین نیازهای این مناطق در شهر یاسوج به شمار میرود.
نبود فضای کالبدی چالش نخست محلات حاشیه شهر یاسوج
دبیرکارگروه تحول اجتماعی حاشیه نشینی در کهگیلویه و بویراحمد گفت: کمبود فضای کالبدی عمرانی مهمترین مشکل چالش زندگی ساکنان مناطق حاشیه شهر یاسوج است.
علی اصغر فضلیت با اشاره به اینکه محلات حاشیه شهر یاسوج براساس آخرین آمار اعلام شده۱۸۱هزار نفر جمعیت دارند افزود: کمبود شدید سرانههای ورزشی، آموزشی،فضای سبز زندگی را برای ساکنان این مناطق سخت کرده است.
کمبود فضای آموزشی در مادوان
یکی از ساکنان مادوان سفلی در شهر یاسوج گفت:به علت ارزان بودن زمین در دهههای اخیر خانوادههای زیادی از روستاها به این منطقه مهاجرت کردهاند که با وجود جمعیت ساکن در این مناطق حاشیه ای اما از نبود زیرساخت های رفاهی در رنج و محرومیت هستند.
داود اکبری با اشاره به اینکه سرانه فضای آموزشی در این منطقه پایینتر از سایر نقاط مرکز کهگیلویه و بویراحمد است تاکید کرد: درحالی که شمار دانش آموزان هر کلاس درس در شهر یاسوج ۲۵نفر است ۴۰دانش آموز در هر کلاس درس مادوان به تحصیل مشغول هستند.
وی تاکید کرد: شبکه جمع آوری آبهای سطحی در این منطقه وجود ندارد و روان آب ها در هنگام بارندگی زندگی مردم را سخت کرده است.
زمین های مسکونی بدون پیش بینی معابر
غلام محمدخانی،یکی از ساکنان منطقه سرابتاوه نیز گفت: اینجا زمینهای مسکونی به شکل بینظم قطعهبندی شده و در صورت ساخت و ساز معابر برای عبور و مرور ساکنان کم است.
محلات حاشیه شهر یاسوج همچنان در انتظار بهبود زیرساختهای رفاهی
وی تاکید کرد: زیرساختهایی مانند فضاهای ورزشی و سبز در بیشتر محلات حاشیه شهر یاسوج یا اصلا وجود ندارد یا بسیار کمتر از میزان استاندارد است.
در متن تصویب نامه هیات وزیران آمده است: هیات وزیران در جلسه ۱۳ اردیبهشت ۱۴٠۲ به پیشنهاد شماره ۱۹۵۱۵۵ مورخ ۳ اسفند ماه ۱۳۹۹ وزارت کشور و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، مصوب شده که مرکز دهستان سرود جنوبی بخش مرکزی شهرستان بویراحمد استان کهگیلویه و بویراحمد به روستای علی آباد سرتل و مرکز دهستان سررود شمالی بخش یاد شده به روستای گوشه شاه قاسم تغییر مییابد.
در بند «ب» مصوبه آمده:روستاهای تل خسرو علیا، تل خسروسفلی، سرآبتاوه علیا، سرآبتاوه سفلی و سروک دهستان سررود جنوبی و روستاهای مادوان سفلی، مهریان، بلهزار و جدول غوره مهریان دهستان سررود شمالی و مزرعهها و مکانهای تابع آنها به شهر یاسوج بخش مرکزی شهرستان بویراحمد ملحق میشود.
بند «پ» مصوبه میافزاید: شهرهای یاسوج و مادوان بخش مرکزی شهرستان بویراحمد پس از ادغام با یکدیگر به یک شهر تبدیل و به عنوان شهر یاسوج نامگذاری میشود و رونوشت این تصویبنامه به دفتر مقام معظم رهبری، رئیسجمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، دفتر رئیس قوه قضائیه و دیگر نهادهای مهم کشوری ابلاغشده است.