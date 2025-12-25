پخش زنده
بانوان مجرد زیر پوشش کمیته امداد در قالب طرح یاس آموزشهای هلال احمر را فرا میگیرند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی سمیرم گفت: طرح یاس یکی از طرحهایی است که در این طرح، دختران مجرد زیرپوشش کمیته امداد سنین ۲۰ تا ۴۰ سال زیر چتر حمایتی هلالاحمر قرار میگیرند تا آموزشهای لازم را برای کمک به هم نوعان خود فرا گیرند.
مسلم سلیمانی افزود: در این طرح فراگیران در آزمونهای کتبی و عملی که به همت کارشناسان محترم جمعیت هلال احمر سمیرم برگزار شد، شرکت کردند.
وی گفت: ۵۲ دختر زیر پوشش کمیته امداد سمیرم، ساکن در منطقه وردشت آموزشهای طرح یاس را فرا گرفته و در آزمون پایان دوره شرکت کردهاند.
وی هدف از برگزاری این طرح را توانمندسازی فکری و فرهنگی همچنین ارتقای عزت نفس دختران زیر پوشش همراه با پذیرش مسئولیت اجتماعی عنوان کرد و گفت: همزمان این طرح در بخش مرکزی شهرستان، بخش پادنای سفلی و پادنای وسطی برگزار میشود.