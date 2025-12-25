سفرهای استانی رئیس جمهور با تمرکز بر طرحهای کلان و زودبازده
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: سفرهای استانی رئیس جمهور با رویکرد حل مسائل اساسی مردم و تمرکز بر طرحهای کلان، برنامهریزی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
جلسه مشترک معاون اجرایی رئیس جمهور با اعضای مجمع نمایندگان مازندران و استاندار با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر میان نهادهای ملی و استانی و بهرهبرداری حداکثری از سفر هیأت دولت به مازندران در تهران برگزار شد
معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه سفرهای استانی رئیس جمهور و دولت با رویکرد حل مسائل اساسی مردم و تمرکز بر طرحهای کلان، زودبازده و دارای اثرگذاری مستقیم بر معیشت جامعه برنامهریزی میشود، گفت: جمعبندی دقیق و کارشناسی مطالبات استانها، نقش مهمی در تصمیمگیریهای دولت و تحقق مصوبات سفرهای استانی دارد و مازندران با توجه به ظرفیتها و نیازهای خود، نیازمند نگاه ویژه در این سفر است.
مهدی یونسی استاندار مازندران گزارشی از روند آمادهسازی، احصا و اولویتبندی طرحها و درخواستهای استان ارائه و بر لزوم پیگیری تصویب پروژههای اثربخش در جریان سفر آتی رئیس جمهور به مازندران تأکید کرد.
رئیس مجمع نمایندگان مازندران نیز با اشاره به اهمیت همگرایی و انسجام مسئولان استانی در پیگیری مسائل کلان، گفت: وحدت و هماهنگی میان نمایندگان و مدیران اجرایی، تضمینکننده اجرای مصوبات سفر رئیس جمهور به استان است.
غلامرضا شریعتی، افزود: در نشستهای کارشناسی و مشورتی جداگانهای با حضور استاندار و مسئولان ارشد استان، نیازهای اولویتدار مازندران با رایزنی و تفاهم نمایندگان و دستگاههای اجرایی در قالب یک بسته سیاستی جمعبندی شده است.