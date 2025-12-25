مدیرکل راه و شهرسازی لرستان از برگزاری دومین آزمون نظام مهندسی ساختمان در سال جاری با حضور ۳ هزار و ۷۷۵ داوطلب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، عنایت‌اله میرزایی گفت: در راستای اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آزمون نظام مهندسی همزمان با سراسر کشور از امروز ۴ دی ماه به مدت دو روز در دانشگاه لرستان در حال برگزاری است.

وی با اشاره به آمار شرکت‌کنندگان در این آزمون افزود: در مجموع سه هزار و ۷۷۵ نفر در لرستان در این دوره از آزمون شرکت کرده‌اند که از این تعداد سه هزار و ۶۹ نفر مرد و ۷۰۶ نفر زن هستند.

میرزایی در ادامه با اشاره به ضوابط پذیرش در آزمون نظام مهندسی گفت: حد نصاب قبولی در این آزمون، پاسخگویی صحیح به ۵۰ درصد سؤالات است و داوطلبانی که این حد نصاب را کسب کنند، مطابق مقررات مشمول مراحل بعدی خواهند شد.

وی افزود: نتایج آزمون حدود یک تا دو ماه آینده اعلام خواهد شد.