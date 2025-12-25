به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گلپایگان از آغاز عملیات اجرایی طرح جنگل‌کاری در سطح ۷۸ هکتار از اراضی ملی حوضه آبخیز بالادست مسکن مهر گلپایگان با استفاده از بذر بادام دیم اسکوپاریا خبر داد و گفت:این طرح با هدف ایجاد و افزایش سرانه فضای سبز، حفاظت از منابع آب و خاک، کاهش و جلوگیری از فرسایش خاک، پیشگیری از وقوع سیلاب، بهبود شرایط زیست‌محیطی و تلطیف هوا در حال اجراست.

محمد اسماعیل توسلی افزود: اجرای این طرح می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفیت محیط زیست و افزایش تاب‌آوری منطقه در برابر مخاطرات طبیعی باشد.