عملیات اجرایی طرح جنگلکاری در حوضه آبخیز بالادست مسکن مهر گلپایگان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گلپایگان از آغاز عملیات اجرایی طرح جنگلکاری در سطح ۷۸ هکتار از اراضی ملی حوضه آبخیز بالادست مسکن مهر گلپایگان با استفاده از بذر بادام دیم اسکوپاریا خبر داد و گفت:این طرح با هدف ایجاد و افزایش سرانه فضای سبز، حفاظت از منابع آب و خاک، کاهش و جلوگیری از فرسایش خاک، پیشگیری از وقوع سیلاب، بهبود شرایط زیستمحیطی و تلطیف هوا در حال اجراست.
محمد اسماعیل توسلی افزود: اجرای این طرح میتواند زمینهساز ارتقای کیفیت محیط زیست و افزایش تابآوری منطقه در برابر مخاطرات طبیعی باشد.