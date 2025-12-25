پخش زنده
مجموعههای تلویزیونی «شیش ماهه»، «سرجوخه» و فیلم سینمایی «حمله موش ها»، از شبکههای سه و نمایش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه تلویزیونی «شیشماهه»، به کارگردانی مهران مدیری، از امشب ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه سه پخش میشود.
این مجموعه در گونه طنز، محصول جدید سیمافیلم، به تهیهکنندگی جواد فرحانی، در ۱۷ قسمت تولید شده است.
مهران مدیری، علیرضا خمسه، سیدجواد رضویان، نیما شعباننژاد، حسن معجونی، مریم سعادت، ناهید مسلمی و سحر زکریا، از جمله بازیگرانی هستند که در مجموعه «شیش ماهه»، به ایفای نقش پرداختهاند.
این مجموعه داستان تنها فرزند یک خانواده را روایت میکند که با ابتلا به بیماری سختی، پزشکان تنها شش ماه برای زندگی او زمان اعلام میکنند. خانواده در تلاشاند این مدت باقیمانده را به روزهایی خاطرهانگیز تبدیل کنند، اما در این مسیر با اتفاقاتی پیشبینینشده روبهرو میشوند.
مجموعه ۳۰ قسمتی «سرجوخه»، به کارگردانی احمد معظمی و تهیه کنندگی ابوالفضل صفری، از امشب ساعت ۱۹:۰۰، از شبکه سه پخش می شود.
سامان صفاری در نقش «کیان»، حمیدرضا محمدی در نقش «غلامرضا»، آرش آصفی در نقش یک افسر ضد جاسوسی، نازنین کیوانی در نقش یک اینفلوئنسر و نیلوفر کوخانی در نقش رزیتا بازیگرانی هستند که تا به حال حضور آنها در این مجموعه رسانهای شده است و در کنار این این دو نفر، بازیگرانی چون حبیب دهقان نسب در نقش سالار، علی اوسیوند در نقش آقا رضا، قربان نجفی ایفاگر کاراکتر رامین کشمیری، حسن اسدی به عنوان پدر کیان و علیرضا جلالی تبار در نقش طاهری به ایفای نقش می پردازند.
مجموعه «سرجوخه»، به نویسندگی حسین امیرجهانی با روایت دو قصه موازی، به زندگی دو شخصیت غلامرضا و کیان که از دو طبقه اجتماعی مختلف با انگیزهها و کشمکشهای متفاوت هستند میپردازد که هر دو در راه رسیدن به عشق موانع و اتفاقات زیادی سر راهشان قرار میگیرد که روند رسیدن را کندتر و جذابیت قصه را بیشتر میکند.
سامان صفاری، نیلوفر کوخانی، نازنین کیوانی، عبدالرضا نصاری، هژیرسام احمدی، قربان نجفی، پیام احمدی نیا، سیاوش گرجستانی و علیرضا جلالی تبار، از دیگر بازیگران این مجموعه هستند.
فیلم سینمایی «حمله موش ها»، به کارگردانی ژنژائو لین، محصول ۲۰۲۱، متناسب سازی شده برای نابینایان و ناشنوایان، برای نخستین بار ساعت ۲۳، از شبکه نمایش پخش و جمعه ۵ دی در دو نوبت ساعت ۷ و ۱۵، بازپخش می شود.
داستان این فیلم از آنجایی آغاز میشود که سو ژنگ هوآیی، با قطار همراه با خانواده اش به سفر میرود. چندی نمیگذرد که موشها به قطار حمله میکنند. پسر سو ژنگ هوآیی بر اثر گاز گرفتگی موش ها، بیهوش میشود. سو ژنگ هوآیی و دخترش، برای نجات جان پسر و سایر مسافرین، خطر را پذیرفته و برای به دست آوردن دارو به بیمارستان شیائوبایه میروند، و بدین ترتیب ماجراجویی مهیجی برای رهایی از این فاجعه آغاز میشود....
هنرمندانی همچون این ژائو ده، گریس ژیا، چنگ جون ون، ژو یا و ژو وی در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.