به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور در این نشست با اشاره بر ضرورت تعامل نهاد‌های علمی و فرهنگی، ارتقای نشاط و دانشگاهی، توسعه زیر ساخت‌های آموزشی و پژوهشی و استفاده از ظرفیت‌های علمی بر حل چالش‌های اجتماعی و اقتصادی در جامعه تاکید کرد.

حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه با اشاره به اینکه جنگ‌های تحمیلی و ترکیبی درس‌های بزرگی برای ما داشت گفت: تجربه‌ای که از برخی کشور‌ها دیدیم نشان می‌دهد که وابستگی و اتکا به غرب نمی‌توان امنیت و پیشرفت علمی را تعیین کند.

وی با اشاره به اقدامات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه علم و فناوری از بازنگری نقشه جامع علمی کشور خبرداد و افزود: این سند کلیدی ۱۴ سال پیش مصوب شد اکنون بازنگری و نسخه به روز شده آن که تمام حوزه‌های علوم پایه، مهندسی، کشاورزی، علوم انسانی و علوم پزشکی را پوشش می‌دهد به زودی در این شورا به تصویب نهایی میرسد

حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه با بیان اینکه در حوزه کشاورزی دچار مشکل هستیم گفت: دانشگاه‌های مربوطه در حوزه کشاورزی باید در حوزه آموزش بازنگری انجام دهند

رضایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در این نشست با اشاره به حضور هشت هزار نفر دانشجو در این دانشگاه گفت: زیر ساخت‌ها اولیه برای پذیرش دانشجو در این دانشگاه مهیا نیست

مهدوی رئیس دانشگاه فرهنگیان استان افزود : باید در مقاطع مختلف دوران دانش آموزی آزمون‌های مهارت سنجی برگزار شود و زمان دانشجویی تکمیل دانش یک فرد برای ورود به جامعه میباشد

ربانی رئیس دانشگاه علم و فناوری بهشهر گفت: دانشگاه‌ها نیاز به افزایش اعتبار برای تجهیز آزمایش‌ها و کار‌های پژوهشی میباشند

معاون حوزه علمیه مازندران در این نشست گفت: پرداخت‌ها به اساتید حوزه علمیه باید باز نگری شود چرا که اصلا عادلانه نیست