کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در بازدید از تأسیسات ساخت زیردریایی هستهای کشورش اعلام کرد: توافق آمریکا و کره جنوبی در زمینه زیردریایی هستهای، اقدامی تهاجمی است که امنیت و حاکمیت دریایی را نقض میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در بازدید از تأسیسات ساخت «زیردریایی استراتژیک هدایتشونده هستهای با ظرفیت ۸۷۰۰ تُن»، اعلام کرد: توافق آمریکا و کره جنوبی در زمینه زیردریایی هستهای، «اقدامی تهاجمی است که به شدت امنیت و حاکمیت دریایی (کره شمالی) را نقض میکند و تهدیدی برای امنیت است که باید با آن مقابله شود.»
به نقل از خبرگزاری رسمی کره شمالی، رهبر کره شمالی در این بازدید نظامی که دختر او هم حضور داشت، به مقامات گفت: اکنون «سرعت دادن به توسعه رادیکال نوسازی و تسلیحات هستهای نیروی دریایی»، ضرورت دارد.