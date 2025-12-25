هشدار کره شمالی به هر نوع اقدام تهاجمی هشدار کره شمالی به هر نوع اقدام تهاجمی هشدار کره شمالی به هر نوع اقدام تهاجمی هشدار کره شمالی به هر نوع اقدام تهاجمی هشدار کره شمالی به هر نوع اقدام تهاجمی

به نقل از خبرگزاری رسمی کره شمالی، رهبر کره شمالی در این بازدید نظامی که دختر او هم حضور داشت، به مقامات گفت: اکنون «سرعت دادن به توسعه رادیکال نوسازی و تسلیحات هسته‌ای نیروی دریایی»، ضرورت دارد.