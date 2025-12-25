به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، اورژانس پیش‌بیمارستانی استان قزوین گفت: صبح امروز، گزارش یک مورد مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن (CO) از روستای کوندج به مرکز ارتباطات اورژانس استان قزوین اعلام شد. با دریافت این گزارش در ساعت ۶ و ۲۲ دقیقه بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس کاسپین و شریفیه به محل حادثه اعزام شدند.

در این حادثه، سه نفر شامل یک مرد ۴۷ ساله و دو خانم ۴۵ و ۱۸ ساله دچار مسمومیت شده بودند. کارشناسان اورژانس پس از انجام اقدامات درمانی در محل، مصدومان را جهت دریافت مراقبت‌های ببشر به بیمارستان بوعلی قزوین منتقل کردند.

اورژانس پیش‌بیمارستانی استان با هشدار نسبت به خطرات گاز مونوکسیدکربن، بر رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی و تهویه مناسب محیط‌های بسته تأکید کرد.