



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستان و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران، گفت: برای اولین بار در کشور، موتور چهارچرخ اورژانس در ساحل محمودآباد راه‌اندازی شد.

دکتر فرزاد گوهردهی افزود: این اقدام با هدف تسهیل و تسریع در ارائه خدمات اورژانس و مراقبت‌های پیش بیمارستانی به مسافران و ساکنان اطراف این منطقه انجام شده است.





وی ادامه داد: راه‌اندازی این موتور چهارچرخ اورژانس، امکان دسترسی سریع‌تر به نقاط دشوار و پرتردد ساحل را فراهم می‌کند و در نتیجه، کیفیت خدمات مراقبت‌های اورژانس پیش بیمارستانی در این منطقه را بهبود می‌بخشد.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستان و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: این اقدام می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر سواحل و مناطق دیدنی کشور در جهت ارتقای سطح خدمات اورژانس و سلامت عمومی باشد.