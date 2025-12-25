مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری آزمون نظام مهندسی سال ۱۴۰۴ با حضور هزار و ۵۶۴ داوطلب در روزهای ۴ و ۵ دیماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، پارسایی مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: این آزمون در هفت رشته اصلی ساختمان شامل عمران، معماری، تأسیسات برقی، تأسیسات مکانیکی، شهرسازی، نقشهبرداری و ترافیک در حال برگزاری است. پارسایی افزود: از مجموع ۱۵۶۴ نفر شرکتکننده در این دوره، ۱۳۳۱ نفر را آقایان و مابقی را بانوان تشکیل میدهند که برای دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی با یکدیگر به رقابت میپردازند. مدیرکل راه و شهرسازی استان در خصوص نمرات قبولی در این دوره ادامه داد: رشتههای ورود به حرفه مهندسان و کاردانهای فنی حدنصاب قبولی ۵۰ درصد نمره کل و در سایر رشتهها حدنصاب قبولی ۶۰ درصد تعیین شده است. پارسایی اضافه کرد: نتایج آزمونهای تستی در اسفندماه سال جاری و نتایج آزمونهای تشریحی (معماری و طراحی) در فروردینماه سال آینده از طریق سامانه آزمونها اعلام خواهد شد. پارسایی با اشاره به اهمیت این آزمون تأکید کرد: پذیرفتهشدگان پس از طی مراحل قانونی، وارد بازار کار شده و در حوزههای نظارت و اجرا به جامعه مهندسی و عموم مردم خدماترسانی خواهند کرد که این امر نقش بسزایی در ارتقای کیفیت ساختوسازها در استان خواهد داشت