به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ مسئول برگزاری این همایش که در سالن اجتماعات حضرت معصومه به همت دانشگاه آزاد اسلامی قم برگزار شد فرهنگ‌سازی و به کار گرفتن پژوهش‌ها در حوزه محیط زیست شهری متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی را از جمله اهداف برگزاری این همایش یک روزه بیان کرد و گفت: در یک سال فراخوان این همایش ۱۲ پیش نشست تخصصی برگزار شد.

غلامرضا نجفی با توجه به هزار و پانصدمین سال تولد پیامبر اکرم (ص) افزود: محیط زیست و سیره نبوی یکی از محور‌های اصلی این همایش است.

وی با اشاره به ارسال بیش از ۱۵۰ مقاله در محور‌هایی همچون اخلاق و فقه محیط زیست، شهر سبز هوشمند، انرژی‌های نو و تجدید پذیر، تغییرات اقلیمی و بحران‌های زیست محیطی به دبیرخانه همایش گفت: ضمن ارائه چهار مقاله پژوهشی برتر در کارگاه‌های آموزشی در پایان از صاحبان ۸ مقاله برتر تجلیل خواهد شد.