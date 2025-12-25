پایان ماموریت شرکت عمران سهند در احداث آزادراه تبریز - سهند
مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند از پایان ماموریت این شرکت در احداث آزادراه تبریز - سهند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،فرهاد سعیدی گفت:به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با تصویب هیئت وزیران و همچنین تایید سازمان برنامه و بودجه کشور مسئولیت اجرایی طرح مشارکت در احداث آزادراه تبریز–سهند از شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید به شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور منتقل شد.
وی افزود:بر اساس این مصوبه که در جلسه مورخه ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ به تصویب رسید طرح مشارکت در احداث آزادراه تبریز_سهند از شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید به شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور منتقل شد و شرکت عمران شهر جدید سهند دیگر نقشی در روند مدیریت این پروژه نخواهد داشت.
مدیر عامل شرکت عمران سهند افزود:این تغییر با استناد به ماده ۸۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت انجام شده و هدف آن تخصصیسازی مدیریت پروژههای زیربنایی است.