به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در هفته هفدهم لیگ دسته یک باشگاه‌های کشور جام آزادگان تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در ورزشگاه تختی میزان تیم نیروی زمینی تهران خواهد بود.

این دیدار روز یکشنبه هفتم دی ماه ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه به قضاوت رضا مرادی، اکبر عمرانی، محمد متین مصباحی و امید جمشیدی برگزار می‌شود.

هم اکنون تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با ۲۸ امتیاز در مکان دوم و تیم نیروی زمینی تهران با ۱۵ امتیاز در رده سیزدهم جدول رده بندی رقابت‌های لیگ دسته یک قرار دارند.