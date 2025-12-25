پخش زنده

استاندار کردستان با تأکید بر لزوم هماهنگی و مشارکت همه دستگاههای اجرایی، گفت: حل معضل ترافیک شهری نیازمند عزم جدی و اقدام مشترک همه نهادهاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، استاندار کردستان با اشاره به افزایش مشکلات ترافیکی در شهرهای استان، بهویژه مرکز استان، بر ضرورت همافزایی و ورود عملیاتی همه دستگاههای اجرایی برای رفع این معضل تأکید کرد.
آرش زرهتن لهونی در سومین جلسه قرارگاه مقابله با سرقت استان، ترافیک شهری را یکی از مهمترین دغدغههای شهروندان دانست و اظهار داشت: این مسئله در سنندج نمود جدیتری پیدا کرده و هیچ دستگاهی نمیتواند خود را از مسئولیت حل آن کنار بکشد.
وی با بیان اینکه مدیریت ترافیک نیازمند برنامهریزی دقیق، هماهنگی بینبخشی و اجرای مصوبات است، افزود: انتظار میرود همه دستگاههای ذیربط با رویکردی مسئولانه و عملی، در راستای کاهش بار ترافیکی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان اقدام کنند.