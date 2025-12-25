اجرای طرح ملی قرآنی حافظ شو در البرز
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز از اجرای طرح ملی قرآنی «حافظشو» همزمان با سراسر کشور در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز، ابراهیم شریفی از اجرای طرح ملی قرآنی «حافظشو» همزمان با سراسر کشور در این استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف تربیت حافظان قرآن کریم و انس هرچه بیشتر اقشار مختلف جامعه با کلام وحی، از ۱۵ آذرماه آغاز شده و تا ۱۵ اسفندماه ادامه دارد.
وی با اشاره به اجرای طرح ملی قرآنی «حافظ شو» در استان البرز اظهار کرد: تربیت حافظان قرآن کریم یکی از محورهای جدی و راهبردی برنامه هفتم توسعه است و بر همین اساس، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مأموریت تربیت ۱۰۰ هزار نفر جزء حافظ قرآن را بر عهده دارد.
وی افزود: طرح ملی «حافظ شو» در راستای تحقق این مأموریت ملی طراحی و اجرایی شده و تلاش دارد با رویکردی نوآورانه، زمینه مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم، بهویژه نوجوانان و جوانان را در مسیر حفظ قرآن کریم فراهم کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با بیان اینکه سامانه و اپلیکیشن «حافظ شو» از طریق یک بستر نرم افزاری و بازی محور فعالیت میکند، تصریح کرد: این بستر با بهرهگیری از فضای رقابتی، مسابقه، بازی و سرگرمی، امکان استمرار، تثبیت و افزایش انگیزه در مسیر حفظ آیات نورانی قرآن کریم را فراهم ساخته است.
شریفی با تأکید بر اینکه گسترش حفظ قرآن کریم و تعمیق انس عمومی جامعه با کلام وحی از اهداف اصلی این طرح ملی است، ادامه داد: لیگ ملی قرآنی «حافظ شو» با شعار «با حافظ شو خاطرهای نورانی بساز» طراحی شده و خانوادهها، مؤسسات قرآنی، مساجد، مدارس، دانشگاهها و عموم علاقهمندان میتوانند در این رویداد بزرگ قرآنی مشارکت داشته باشند.