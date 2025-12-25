به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز، ابراهیم شریفی از اجرای طرح ملی قرآنی «حافظ‌شو» همزمان با سراسر کشور در این استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف تربیت حافظان قرآن کریم و انس هرچه بیشتر اقشار مختلف جامعه با کلام وحی، از ۱۵ آذرماه آغاز شده و تا ۱۵ اسفندماه ادامه دارد.

وی با اشاره به اجرای طرح ملی قرآنی «حافظ شو» در استان البرز اظهار کرد: تربیت حافظان قرآن کریم یکی از محور‌های جدی و راهبردی برنامه هفتم توسعه است و بر همین اساس، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مأموریت تربیت ۱۰۰ هزار نفر جزء حافظ قرآن را بر عهده دارد.

وی افزود: طرح ملی «حافظ شو» در راستای تحقق این مأموریت ملی طراحی و اجرایی شده و تلاش دارد با رویکردی نوآورانه، زمینه مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم، به‌ویژه نوجوانان و جوانان را در مسیر حفظ قرآن کریم فراهم کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با بیان اینکه سامانه و اپلیکیشن «حافظ شو» از طریق یک بستر نرم افزاری و بازی محور فعالیت می‌کند، تصریح کرد: این بستر با بهره‌گیری از فضای رقابتی، مسابقه، بازی و سرگرمی، امکان استمرار، تثبیت و افزایش انگیزه در مسیر حفظ آیات نورانی قرآن کریم را فراهم ساخته است.

شریفی با تأکید بر اینکه گسترش حفظ قرآن کریم و تعمیق انس عمومی جامعه با کلام وحی از اهداف اصلی این طرح ملی است، ادامه داد: لیگ ملی قرآنی «حافظ شو» با شعار «با حافظ شو خاطره‌ای نورانی بساز» طراحی شده و خانواده‌ها، مؤسسات قرآنی، مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها و عموم علاقه‌مندان می‌توانند در این رویداد بزرگ قرآنی مشارکت داشته باشند.