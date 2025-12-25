به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سهیل مومیوند با هشدار نسبت به انتشار آگهی‌های فروش امتیاز واحده‌های طرح‌های حمایتی تامین مسکن در فضای مجازی گفت: برابر با ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، هر گونه خرید و فروش و واگذاری امتیاز یا اعطای وکالت انتقال واحد‌های طرح‌های اقدام ملی و نهضت ملی مسکن در مرحله اعطاء زمین، ساخت و و قبل از پایان کار ممنوع است.

او افزود: ثبت رسمی هر گونه معامله پس از پایان کار نیز منوط به استعلام از اداره راه و شهرسازی است.