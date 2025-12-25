پخش زنده
نمایشگاه صنعت خودرو با حضور ۴۰ شرکت فعال در حوزههای مختلف صنعت خودرو در ساری آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نمایشگاه تخصصی خودرو، قطعات، لوازم یدکی و صنایع وابسته مازندران در در فضایی به وسعت ۴ هزار و ۵۰۰ متر مربع فضای مفید برپا شده است.
در این دوره از نمایشگاه، حدود ۴۰ شرکت فعال در حوزههای مختلف صنعت خودرو، قطعه سازی و صنایع وابسته حضور دارند و آخرین دستاوردها، توانمندیها و محصولات خود را به نمایش گذاشتند.
معاون اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران گفت: مازندران امروز سهمی حدود ۲۰ درصدی از صنعت قطعات کشور را به خود اختصاص داده و به یکی از قطبهای اصلی این صنعت تبدیل شده است.
نمایشگاه تخصصی خودرو، قطعات، لوازم یدکی و صنایع وابسته مازندران تا ششم دی ماه در محل نمایشگاه نیاوران ساری پذیرای علاقهمندان این حوزه است