رئیس شورای بخش احمدی شهرستان حاجی آباد گفت: بر اثر ریزش سنگ و خرابی جاده سیاهو به احمدی، دیشب یک دستگاه نیسان با بار گوجه فرنگی واژگون شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ حسین سالاری افزود: این حادثه خسارت جانی نداشت، اما جاده سیاهو به احمدی دارای شیب تند و خطر آفرین است و به لحاظ کوهستانی بودن و ریزش دائم سنگ، نیاز به بازسازی و مرمت دارد.

وی گفت: با گذشت یک هفته از بارندگی‌ها و مرمت نشدن جاده سیاهو به احمدی، رانندگان این مسیر همچنان خسارت می‌بینند.

رئیس شورای بخش احمدی گفت: در این زمینه با مسئولان مربوطه بار‌ها مکاتبه و پیگیری شده، اما تاکنون اقدام جدی صورت نگرفته است.

جاده سیاهو به احمدی به طول ۵۰ کیلومتر است که سی کیلومتر آن کوهستانی است.