ارائه خدمت به ۴۰۰ نفر در میز خدمت قضایی در زیرکوه
در اجرای طرح جهادی خدمات قضایی رایگان بیش از ۴۰۰ نفر در روستای مرزی ملکی شهرستان زیرکوه، خدمت قضایی دریافت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، این روستا که در نقطه صفر مرزی افغانستان قرار دارد، میزبان طرحی بود که در آن مجموعهای از خدمات شامل ارائه خدمات قضایی رایگان، ارتباط تصویری خانواده زندانیان با مددجویان در زندان، ملاقات تصویری و چهرهبهچهره مسئولان عالی قضایی با مردم به اجرا درآمد.
پانزدهمین تور نظارتی اصحاب رسانه هم در دومین روز خود در خراسان جنوبی در این منطقه حاضر بود و اجرای طرحهای جهادی و مطالبات مردمی را از نزدیک رصد کردند.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی در بازدید میدانی از روستای محروم و مرزی ملکی، یکی از مهمترین چالشهای منطقه را مسئله آب دانست و افزود: در این دشت منابع آب زیرزمینی وجود دارد، اما به دلیل ملاحظات مرزی و امنیتی، امکان حفر چاه بهصورت گسترده فراهم نشده است در حالی که در آن سوی مرز، برداشت آب انجام میشود، یکی از ایدههای جدی دستگاه قضایی، پیگیری تأمین آب از طریق تعامل و مذاکره با نهادهای ذیربط است.
محمدجعفر عبدالهی با اشاره به خدمات قضایی ارائهشده در این روستا افزود: تاکنون ۴ تا ۵ نوبت خدمات قضایی رایگان شامل ثبت شکایت، تنظیم دادخواست، ارائه مشاوره حقوقی، پیگیری درمان بیماران نیازمند با کمک خیرین و خدمات بهداشتی و پزشکی رایگان در این روستا انجام شده است و در این بازدید نیز تیم درمانی و پزشک به همراه دارو برای ویزیت رایگان مردم حضور دارند.
وی همچنین به ارائه خدمات ارتباط الکترونیکی میان خانواده زندانیان و زندانها اشاره کرد و افزود: بسیاری از کودکان امکان ملاقات حضوری با والدین زندانی خود را ندارند که با برقراری ارتباط تصویری، این خلأ تا حدی جبران میشود.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی افزود: رویکرد دستگاه قضایی در مناطق محروم مرزی، صرفاً رسیدگی قضایی نیست، بلکه پیگیری همزمان مسائل اجتماعی، معیشتی و رفاهی با هدف کاهش آسیبها و تقویت احساس عدالت و حمایت نظام در میان مردم دنبال میشود.
عبدالهی با بیان اینکه حدود ۲۰۰ خانوار در این روستای مرزی سکونت دارند، افزود: برای خانوارهایی که تحت پوشش نهادهایی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی هستند، هماهنگی لازم برای بهرهمندی از خدمات حمایتی انجام میشود.
وی گفت: با وجود این محدودیتها، دستگاه قضایی استان تلاش میکند از طریق خیرین و سایر ظرفیتهای حمایتی، زمینه دریافت حداقل خدمات را برای این افراد نیز فراهم کند.
دادستان مرکز استان هم از موافقت با اعمال ارفاقات قانونی برای بیشتر مراجعان پروندههای مرتبط با جرایم مواد مخدر در جریان اجرای طرح جهادی ارائه خدمات قضایی در مناطق محروم استان خبر داد.
قاسمی افزود: تاکنون از مجموع ۱۰ پروندهای که در محل مورد رسیدگی قرار گرفته، ۸ نفر مشمول ارفاقات قانونی از جمله آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات شدهاند و برای تعدادی دیگر نیز درخواست مرخصی پایان حبس در دست بررسی است که در صورت احراز شرایط، منجر به آزادی آنان خواهد شد