مراسم بزرگداشت شهدای حادثه ایست و بازرسی فهرج در حسینیه ثارالله کرمان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،حجتالاسلام اصغر عسکری سخنران مراسم با اشاره به اینکه امنیت هم باید تامین و هم حفظ شود و تداوم پیدا کند، افزود: شهدا سرمایههای عظیمی هستند و ایثارگریهای آنان در تامین امنیت بسیار ارزشمند است و امیدواریم قدردان باشیم، زیرا افرادی در گمنامی و بی نشانی در تامین آرامش و امنیت زحمت میکشند که کسی آنها را نمیشناسد.
استاندار کرمان هم با محکومیت حرکتهای کورکورانه و تروریستی گفت: این نوع اقدامات دشمنان، جان مردم و امنیت جامعه را هدف قرار داده و انسجام و امید ملت را نشانه گرفتهاند.
محمدعلی طالبی در آیین گرامیداشت شهدای حادثه تروریستی شهرستان فهرج افزود: اقدام نیروهای انتظامی و امنیتی استان فقط دفاع از امنیت نیست، بلکه دفاع از امنیت و آرامش ایران عزیز است که به این دلیل کاری بزرگ و ارزشمند به شمار میرود.
وی افزود: این مراسم علاوه بر پاسداشت مقام والای شهیدان، تجدید میثاق با نام، یاد و راه شهدایی است که برای دفاع از مردم و امنیت جامعه، جان خود را در معرض خطر قرار میدهند و ایثارگرانه در جبهه تأمین امنیت و آرامش خدمت میکنند.
بگفته استاندار کرمان: حرکت علیه نیروهای نظامی و انتظامی، حرکتی کاملاً ضد مردم است؛ زیرا این نیروها برخاسته از متن مردم هستند و برای تأمین امنیت مردم تلاش میکنند. شهادت نوجوانی که در این حادثه جان خود را از دست داد نشان میدهد که برای گروههای تروریستی، میان مردم و نیروهای نظامی و انتظامی تفاوتی وجود ندارد.
ایست بازرسی شهرستان فهرج شامگاه دوشنبه ۲۴ آذرهدف حمله تروریستی قرار گرفت که در پی آن شهید عیسی برسم، شهید مراد صالحی، شهید سعید هادیپور و همچنین شهروند عادی، شهید منصور لجهای نوجوان ۱۶ ساله بلوچ اهل سنت، جان خود را از دست دادند.