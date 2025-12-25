پخش زنده
رویداد ملی ایرانمَرد در یادمان شهدای شلمچه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ کاروانهای راهیان نور سازمان بسیج کارگران و کارخانه جات کشور از شش استان امروز به میزبانی خوزستان در رویداد ملی ایرانمَرد در محل یادمان شهدای شلمچه گرد هم آمدند.
حمیدرضا الله بداشتی مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانه جات کشور هدف از برگزاری این مراسم را تجدید بیعت بسیجیان با آرمانهای امام و شهدا عنوان کرد و گفت: این سازمان در سراسر کشور بسیجیانی دارد که تا پای جان در راه شهدا و پیشرفت کشور ایستادهاند و در مسیر احیا و رونق اقتصاد کشور گام برخواهند داشت.
خورستان ۴۰ هزار بسیجی در حوزه کارگری و جامعه اقتصادی کشور دارد.