پخش زنده
امروز: -
رزمایش دورمیزی ششمین مراسم سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی با هدف ایجاد هماهنگی، همافزایی و آمادگی کامل دستگاههای اجرایی، امدادی، انتظامی و امنیتی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان رزمایش دورمیزی ششمین مراسم سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی با هدف ایجاد هماهنگی، همافزایی و آمادگی کامل دستگاههای اجرایی، امدادی، انتظامی و امنیتی برگزار شد.
رحمان جلالی گفت: بر اساس مصوبات شورای سیاستگذاری، دو ستاد «اجرایی» و «امنیتی» بهمنظور پشتیبانی از فعالیتهای مردمی ستاد شهید سلیمانی تشکیل شده است.
وی افزود: این دو ستاد مأموریت هدایت، پشتیبانی و نظارت بر فرآیندهای اجرایی و امنیتی مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی را بر عهده دارند.
معاون امنیتی استانداری کرمان گفت: هدف از برگزاری این رزمایش ایجاد همدلی، هماهنگی و انسجام میان تمامی ارکان مسئول در برقراری نظم و امنیت مراسم است
در جریان این رزمایش، محل استقرار نیروهای خدمترسان، دستگاههای امدادی، ایمنی و همچنین مجموعههای انتظامی و امنیتی بهصورت دقیق مشخص شد.