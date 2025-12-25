آبخیزداری، راهکاری علمی و پایدار در کنترل سیلاب‌ها، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و کاهش بحران آب در نیشابور است.

آبخیزداری، خط‌مقدم مقابله با بحران آب در نیشابور‌

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نیشابور گفت: شهرستان نیشابور سال‌هاست با کاهش منابع آبی، افت سطح سفره‌های زیرزمینی و خسارات ناشی از سیلاب‌ها مواجه بوده و همین موضوع، ضرورت توجه به راهکار‌های علمی و پایدار را دوچندان کرده است.

هادی آزادروح اظهار کرد: حوزه آبخیز به محدوده‌ای اطلاق می‌شود که تمامی روان‌آب‌های ناشی از بارش باران و برف در آن جمع‌آوری و از یک خروجی مشخص خارج می‌شود و هر اقدامی که با هدف مدیریت جامع آب و خاک در این محدوده انجام شود، در قالب عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری تعریف می‌شود.

۲۰۰ هزار هکتار اراضی مستعد آبخیزداری در نیشابور

او با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان نیشابور گفت: حدود ۲۰۰ هزار هکتار اراضی مستعد اجرای عملیات آبخیزداری در نیشابور وجود دارد که با اجرای سازه‌های مکانیکی و طرح‌های بیولوژیک، امکان کنترل حدود ۱۹۵ میلیون مترمکعب روان‌آب فراهم می‌شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: این ظرفیت می‌تواند بخش قابل توجهی از کمبود آب شهرستان را جبران کند.

آزادروح افزود: با وجود این ظرفیت بالا، تاکنون فقط در حدود ۱۰ هزار هکتار از این اراضی عملیات آبخیزداری اجرا شده که این موضوع نشان‌دهنده فاصله قابل توجه با اهداف تعیین‌شده و ضرورت تسریع در اجرای این طرح‌ها است.

بند خاکی بشرآباد؛ نمونه موفق آبخیزداری در نیشابور

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نیشابور با اشاره به طرح‌های اجراشده در این شهرستان اظهار کرد: بند خاکی روستای بشرآباد یکی از طرح‌های شاخص آبخیزداری در نیشابور است که توانسته حدود ۲۳ هزار مترمکعب رسوب را کنترل کند و مخزن آن قابلیت کنترل و نفوذ حدود ۹۰ هزار مترمکعب آب را دارد که این آب به منابع پایین‌دست از جمله قنات روستا منتقل می‌شود.

احیای قنات و بهبود معیشت روستاییان

آزادروح ادامه داد: به گفته اهالی روستای بشرآباد، پیش از اجرای این طرح در سال ۱۳۹۹، قنات روستا در آستانه خشک‌شدن قرار داشت، اما پس از ساخت بند خاکی، آب قنات دوباره جاری و علاوه بر تقویت منابع آبی، موجب بهبود معیشت و اقتصاد روستا شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شهرستان نیشابور گفت: تاکنون هفت طرح آبخیزداری در نیشابور اجرا شده و برای اجرای هر یک از این بند‌های آبخیزداری، اعتباری بین پنج تا ۲۰ میلیارد تومان مورد نیاز است.

لزوم لایروبی دوره‌ای با مشارکت بهره‌برداران

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نیشابور تأکید کرد: برای جلوگیری از خسارات احتمالی و حفظ کارایی این سازه‌ها، لایروبی بند‌های آبخیزداری باید با مشارکت بهره‌برداران و هر دو تا سه سال یک‌بار انجام شود تا این سازه‌ها بتوانند عملکرد مطلوب خود را در کنترل سیلاب و تغذیه منابع آب زیرزمینی حفظ کنند.

آزادروح در پایان با اشاره به شرایط اقلیمی نیشابور خاطرنشان کرد: آبخیزداری در مناطق خشک و نیمه‌خشک، تنها یک طرح عمرانی نیست، بلکه رویکردی راهبردی برای مدیریت منابع طبیعی، کاهش خسارات ناشی از حوادث طبیعی، افزایش تاب‌آوری سرزمین و تضمین آینده زیست‌محیطی شهرستان نیشابور به‌شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه توسعه طرح‌های آبخیزداری، علاوه بر کنترل سیلاب و تقویت منابع آب زیرزمینی، می‌تواند به احیای پوشش گیاهی، کاهش فرسایش خاک، حفظ منابع طبیعی و تضمین آینده زیست‌محیطی شهرستان نیشابور کمک کند، گفت: این موضوع نیازمند تأمین اعتبارات، تداوم اجرا و مشارکت جدی بهره‌برداران و دستگاه‌های اجرایی است.