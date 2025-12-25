پخش زنده
اسامی داوران قضاوت کننده دیدارهای هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال بانوان مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال بانوان به شرح زیر است:
جمعه ۵ دی
سپاهان اصفهان – پالایش گاز ایلام
آبان نصیری – فائزه موسوی – مهشید زمان پور – فاطمه اسکندرزاده
ناظر: الهه کاظمی
آوا تهران – نماینده کردستان (یاسام)
مهناز ذکایی – صفیه خلیلی – نازنین قربان پور – راحله پشابادی
ناظر: انسیه خباز مافی نژاد
پرسپولیس – گل گهر سیرجان
مائده جعفری – سبا عیوضی – ساحده مهدیان – غزاله عاطفی
ناظر: سلطنت نوروزی
ملوان بندرانزلی – فرا ایساتیس کران فارس
سلاله جوادی – فاطمه صالح آبادی – فاطیما گلی کناری – رویا ظفری
ناظر: فاطمه نوذری
خاتون بم – سنگین ماشین ایستا البرز
سحر بی باک – سحر ورمرزیاری – نیلوفر محمدخانی – پرند پورمیرزابیگی