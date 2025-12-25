به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال بانوان به شرح زیر است:

جمعه ۵ دی

سپاهان اصفهان – پالایش گاز ایلام

آبان نصیری – فائزه موسوی – مهشید زمان پور – فاطمه اسکندرزاده

ناظر: الهه کاظمی

آوا تهران – نماینده کردستان (یاسام)

مهناز ذکایی – صفیه خلیلی – نازنین قربان پور – راحله پشابادی

ناظر: انسیه خباز مافی نژاد

پرسپولیس – گل گهر سیرجان

مائده جعفری – سبا عیوضی – ساحده مهدیان – غزاله عاطفی

ناظر: سلطنت نوروزی

ملوان بندرانزلی – فرا ایساتیس کران فارس

سلاله جوادی – فاطمه صالح آبادی – فاطیما گلی کناری – رویا ظفری

ناظر: فاطمه نوذری

خاتون بم – سنگین ماشین ایستا البرز

سحر بی باک – سحر ورمرزیاری – نیلوفر محمدخانی – پرند پورمیرزابیگی