باند ۵ نفره سارق که قصد انتقال و سرقت ارز دیجیتال به ارزش ۷۱۰ میلیارد تومان را داشتند با هوشیاری پلیس آگاهی خراسان جنوبی دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: با اعلام گزارشی به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، مبنی بر وقوع سرقت منزل در شهرستان بیرجند، بررسی و پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

سردار حسن شجاعی نسب افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی استان با انجام اقدامات فنی و بهره‌گیری از اطلاعات پلیسی وهمچنین تحقیقات میدانی دریافتند ۵ نفر سارق با استفاده از پوشش کلاه و ماسک وارد منزل مالباخته شده و اقدام به سرقت کردند.

وی گفت: تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، ضمن شناسایی متهمان، محل اختفای آنها را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی متهمان را در یکی از استان‌های همجوار دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی افزود: سارقان در اظهارات خود عنوان کردند که با سرقت تلفن همراه مالباخته قصد جابجایی رمز ارز‌های دیجیتال را به ارزش ۷۱۰ میلیارد تومان داشتند که در عملیات ضربتی ماموران، سارقان از این اقدام ناکام ماندند.

سردار شجاعی نسب با بیان اینکه پلیس در بازرسی از محل اختفای سارقان، آلات و ادوات جرم کشف کردند، گفت: در این خصوص پرونده تشکیل و متهمان به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی به شهروندان توصیه کرد: ضمن رعایت نکات ایمنی، از بیان و درمیان گذاشتن اطلاعات مالی، دارایی‌های با ارزش، رمز‌ها و اطلاعات شخصی خود نزد دیگران و افراد ناشناس خودداری کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را به پلیس اطلاع دهند.