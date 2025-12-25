به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی طیبی در برنامه گفت‌و‌گو ویژه خبری شبکه خوزستان افزود: اداره کل تعزیرات حکومتی در گشت‌های مشترک با اتاق اصناف، اداره کل صمت، سازمان جهاد کشاورزی، بسیج اصناف، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور و سایر دستگاه‌های مربوطه بر روند توزیع کالا نظارت دارد.

وی با اشاره به اینکه کالا‌هایی که دارای مصوبه قانونی و تعیین قیمت دارند باید با آن نرخ به فروش برسد، ادامه داد: سایر کالا‌هایی که دارای فاکتور خرید دارند، اما قیمت مصوب ندارد فروشندگان با افزایش یک درصد سود آن را باید عرضه کنند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان بیان کرد: با توجه به مصوبه جدید هیات دولت مبنی بر ورود کالا‌های اساسی توسط استان‌های مرزی و ورود برنج‌های وارداتی به خوزستان، قیمت این محصول در بازار متعادل خواهد شد.

مدیر بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان نیز در این برنامه از توزیع ۲ هزار و ۳۸۰ تن برنج در بازار خبر داد و گفت: این محصول از نوع هندی است که با نرخ کیلویی یک هزار و ۲۸۰ تومان در استان در حال عرضه می‌باشد.

سعید حاجیان سعیدی، با بیان اینکه براساس مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار استان‌های مرزی می‌توانند بدون تخصیص ارز کالا‌های اساسی وارد کشور کنند، ادامه داد: دستورالعمل اجرایی این مصوبه در استان آماده شده است و متقاضیان می‌توانند درخواست‌های خود را به سازمان جهاد کشاورزی استان ارسال و سپس این درخواست‌ها به ستاد تنظیم بازار فرستاده می‌شود و اداره کل صمت نیز مجوز‌ها را صادر می‌کند.

وی همچنین با اشاره به توزیع روغن در بازار خاطر نشان کرد: دو کارخانه تولید روغن در شهرستان‌های بهبهان و دزفول مشغول به فعالیت هستند و از هفته آینده مشکل توزیع روغن در بازار نیز برطرف می‌شود.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان نیز در گفت‌و‌گو تلفنی با این برنامه گفت: نظارت و بازرسی بر بازار توزیع کالا‌های اساسی در حال انجام می‌باشد و پرونده متخلفان به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود.

بهرام جباری افزود: عمده شکایات توسط شهروندان مواد خوراکی، نان، اقلام آرایشی و بهداشتی، کالای خانه، لوازم یدکی و مصالح ساختمانی است. تامین، توزیع و نظارت سه حلقه مهم هستند که نقشی اثر گذار دارند.

مصطفی پناباد، رئیس اتاق اصناف خوزستان نیز در برنامه گفت‌و‌گو ویژه خبری شبکه خوزستان گفت: واحد‌های صنفی که اقدام به توزیع کالا‌های اساسی از جمله برنج بدون حضور بازرسان در بازار توزیع می‌کنند به عنوان متخلف و توزیع خارج از شبکه به تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد.