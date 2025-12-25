پخش زنده
امروز: -
کنفدراسیون تیراندازی آسیا در پایان سال ۲۰۲۵ رده بندی تیراندازان این قاره را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بر این اساس امیر جوهریخو و هانیه رستمیان در تپانچه بادی ۱۰ متر به ترتیب در رده چهارم و ششم آسیا قرار گرفتند، امیر محمد نکونام در تفنگ ۱۰ متر در جایگاه هشتم ایستاد و محمد بیرانوند در تراپ دهم شد.
رده بندی تیراندازان کشورمان در آسیا به شرح زیر است:
تفنگ ۱۰ متر مردان:
۸- امیر محمد نکونام
۲۴- هادی غرباقی
۲۵-حسین باقری
۲۶- پوریا نوروزیان
تفنگ ۱۰ متر بانوان:
۲۵- نجمه خدمتی
۴۰- فاطمه امینی
تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت مردان:
۲۱- امیر محمد نکونام
۳۲- پوریا نوروزیان
تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت زنان:
۱۸- نجمه خدمتی
۲۰- فاطمه امینی
تپانچه ۱۰ متر مردان:
۴- امیر جوهریخو
۱۴- وحید گلخندان
۳۵- اشکان مومنی
۴۳- جواد فروغی
تپانچه ۱۰ متر بانوان:
۶- هانیه رستمیان
۳۸- سامیه یاسی
۴۲- گلنوش سبقت الهی
تپانچه ۲۵ متر بانوان:
۲۴- گلنوش سبقت الهی
۲۵-هانیه رستمیان
تراپ مردان:
۱۰- محمد بیرانوند
۲۸- اسماعیل باقری
۳۶- امیر حسین آقازاده
تراپ بانوان:
۹- مرضیه پرورشنیا
اسکیت مردان:
۳۱- امیرمحمد دادگر
۴۳- علی دوستی
اسکیت بانوان:
۳۴- سعیده فتحی