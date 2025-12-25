سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان گفت: صیانت از محوطه باستانی شهر قدیم جیرفت، پاسداری از هویت تمدنی ایران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرتضی نیکرو در بازدید از محوطه باستانی شهر قدیم جیرفت، با اشاره به جایگاه ممتاز این محوطه در تاریخ تمدن ایران، گفت: شهر قدیم جیرفت، یکی از شاخص‌ترین محوطه‌های باستانی کشور است که حفاظت و صیانت از آن، در واقع صیانت از هویت تمدنی ایران و سرمایه‌های فرهنگی ملی به‌شمار می‌رود.

سرپرست اداره‌ کل میراث‌فرهنگی کرمان، بر بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی محوطه باستانی شهر قدیم جیرفت در مسیر توسعه پایدار گردشگری تأکید کرد.

وی با تأکید بر ضرورت نگاه توأمان به حفاظت و معرفی آثار تاریخی افزود: حفظ محوطه‌های باستانی تنها محدود به اقدامات حفاظتی نیست، بلکه معرفی علمی و شایسته این داشته‌های تاریخی در سطح ملی و بین‌المللی می‌تواند نقش مؤثری در شناساندن تمدن جیرفت و ارتقای جایگاه فرهنگی منطقه ایفا کند.

سرپرست اداره‌ کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی و فرهنگی شهر قدیم جیرفت گفت: این محوطه می‌تواند به‌عنوان یکی از محور‌های مهم گردشگری فرهنگی، در توسعه پایدار گردشگری جنوب استان نقش‌آفرینی کند، توسعه‌ای که مبتنی بر حفاظت، مشارکت نهاد‌های مرتبط و بهره‌گیری از توان بخش خصوصی باشد.

نیکرو همچنین تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و نهاد‌های اقتصادی را در مسیر حفاظت و معرفی محوطه‌های تاریخی ضروری دانست و گفت: استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی و کمیسیون گردشگری می‌تواند زمینه‌ساز برنامه‌ریزی منسجم برای معرفی تمدن جیرفت و تبدیل این ظرفیت تاریخی به فرصتی برای رونق گردشگری، اشتغال‌زایی و توسعه متوازن منطقه باشد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان افزود: معرفی هدفمند محوطه باستانی شهر قدیم جیرفت در سطح ملی و بین‌المللی، علاوه بر تقویت هویت فرهنگی، زمینه‌ساز افزایش ماندگاری گردشگران و ارتقای جایگاه گردشگری فرهنگی استان کرمان خواهد بود.

تمدن جیرفت به مجموعه محوطه‌های باستانی و یافته‌های باستان‌شناختی کشف‌شده در استان کرمان و در نزدیکی شهر جیرفت و هلیل‌رود گفته می‌شود که به دست تیم‌های چند ملیتی باستان‌شناس در دست بررسی و پژوهش است. قدمت این منطقه به حدود ۵۰۰۰ سال پیش بازمی‌گردد.

اشیاء و ظروف زینتی از جنس کانی کلینوکلر و با نقش برجسته‌های قابل توجه و مبتکرانه متعلق به تمدن جیرفت تاکنون کشف شده است، آثار تاریخی کشف شده از شهر سوخته مبین وجود روابط تجاری بین شهر باستانی جیرفت و شهر سوخته و ارتباطات بین آنها بوده‌ است. همچنین کشف دبیره کهن جیرفت باعث شگفت زده شدن بسیاری از محققان شد.

این محوطه که با نام محله کمادین خرابه‌های شهر قدیم در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌ است، مربوط به دوران پیش از تاریخ بوده که در شهرستان جیرفت، واقع شده و در تاریخ ۱۳۱۰/۰۶/۲۴ با شمارهٔ ثبت ۵۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌ است.