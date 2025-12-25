پخش زنده
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران اعلام کرد: همزمان با آغاز عرضه بنزین سوپر وارداتی توسط خودروهای سیار سوخت رسان در شهر تهران، عرضه این فرآورده در جایگاه سوخت ۲۸۱، واقع در سعادت آباد نیز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران اعلام کرد: به اطلاع هموطنان میرساند به استناد قانون بودجه سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ مصوب مجلس شورای اسلامی و تصویب نامههای هیئت وزیران مبنی بر تامین و توزیع بنزین سوپر (ویژه) و همزمان با آغاز عرضه بنزین سوپر وارداتی توسط خودروهای سیار سوخت رسان در شهر تهران، عرضه این فرآورده در جایگاه سوخت ۲۸۱ واقع در سعادت آباد، میدان بهرود، انتهای بلوار پیام، پارکینگ پارک ژوراسیک نیز آغاز شد.
توصیهها:
۱-توزیع کننده دارای مجوز لازم از شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران است.
۲- کنترلهای کمی و کیفی در فرآیند عرضه بنزین وارداتی فوق با مسئولیت توزیع کننده و توسط شرکتهای ذیصلاح مورد تأیید طرف قرارداد با سازمان ملی استاندارد ایران و طرف قرارداد شرکت توزیع کننده انجام میشود.
۳-انتظار دارد، تمامی شرکتهایی که مطابق با شیوهنامه ابلاغی مجوز واردات و توزیع بنزین سوپر دریافت کردهاند، به منظور توسعه جایگاههای عرضه بنزین سوپر در کلان شهر تهران و دیگر شهرهای سراسر کشور اقدام کنند.
ضمنا یاد آور میشود در صورت افزایش جایگاههای مشمول طرح، مراتب طی اطلاعیههای بعدی اطلاعرسانی میشود.